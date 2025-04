Barbón ve "generosa" la dimisión de Díaz y acusa a la oposición de "utilizar el dolor"

La toma de posesión del nuevo consejero será la próxima semana, anuncia el dirigente asturiano

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha calificado este martes de "generosa" la dimisión de Belarmina Díaz como consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio. Ha acusado a los grupos de la oposición de "utilizar el dolor" en un asunto como el accidente minero de Degaña, en el que fallecieron cinco mineros y cuatro han resultado heridos.

Díaz ha informado de su dimisión irrevocable en su comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias, solicitada por el PP y el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, para hablar de la gestión del Gobierno de Asturias en torno a la mina donde se produjo el trágico suceso.

En un vídeo colgado en la cuenta de Youtube el Gobierno asturiano y recogido por Europa Press, Barbón confirma que Díaz le trasladó este lunes su decisión al entender que todos los pasos que se han venido dando en este asunto desde el Gobierno y particularmente desde la Consejería "parecían no ser suficientes a ojos de los grupos de derecha y de extrema derecha".

Ha acusado Barbón a los grupos de la oposición de no valorar cuestiones como la solicitud del Gobierno para que se reforzasen los medios judiciales o la decisión del Ejecutivo de personarse como acusación particular.

"No han valorado tampoco la transparencia de la propia consejera que desde el primer momento solicitó comparecer a título propio e incluso intentó ponerse en contacto con el portavoz del Partido Popular y este no le devolvió la llamada", ha lamentado.

"Creo que cuando muchas veces se dice que todos los políticos son iguales, hoy es un momento para decir que no es así, no todos somos lo mismo, no todos hacemos lo mismo", ha señalado.

En este punto, Barbón ha recordado las palabras de Adolfo Suárez cuando presentó su dimisión en 1981 y dijo que se iba porque las palabras no parecían suficientes.

"Lo que quiere Belarmina Díaz en su trayectoria como consejera es que se sepa la verdad, que se lleve hasta el final, que se depuren todas las responsabilidades", ha dicho Barbón.

·El presidente asturiano se ha comprometido a afrontar el relevo de forma rápida. De hecho, ha anunciado que la toma de posesión será la próxima semana.