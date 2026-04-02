Barbón viaja a México el 20 abril para reforzar la presencia de empresas asturianas

Barbón liderará este mes una misión empresarial a México para fortalecer la relación comercial y apoyar la implantación empresarial en uno de los mercados con mayor proyección de América Latina - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, viajará este mes a México para fortalecer las relaciones comerciales con este país y apoyar la presencia de empresas asturianas en uno de los mercados con mayor proyección de América Latina. El jefe del Ejecutivo estará acompañado por una amplia representación de compañías regionales, en una misión diseñada por Asturex que incluye encuentros con algunas de las organizaciones económicas más importantes de la zona.

Según ha informado este jueves el Principado, esta delegación que también incluye al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, aterrizará el lunes 20 de abril en México D.F., donde desarrollará una amplia agenda de trabajo con objetivos bien definidos.

Por un lado, el Ejecutivo autonómico ha comentado que buscará consolidar y ampliar la presencia de las compañías asturianas en aquel país, para lo que están previstos encuentros con empresas mexicanas, cámaras de comercio, instituciones públicas y socios estratégicos. Estas sesiones permitirán explorar vías de cooperación, detectar oportunidades de distribución y evaluar proyectos de inversión conjunta, además de compartir conocimientos y tecnología.

Otro de los fines que persigue la misión comercial pasa por detectar oportunidades en sectores en los que Asturias cuenta con una trayectoria sólida e importantes ventajas competitivas, así como por robustecer las relaciones institucionales con agentes clave de la economía de México, donde está asentada una comunidad empresarial de origen asturiano muy activa y relevante. De este modo, se creará un entorno propicio para futuras colaboraciones.

La visita del presidente permitirá proyectar la imagen de Asturias como comunidad moderna e innovadora, ideal para vivir e invertir, con capacidades e infraestructuras consolidadas, avances en sostenibilidad, una sólida red de conectividad intermodal, ejemplos de industria 4.0 y talento especializado.

El tejido empresarial asturiano estará representado en México por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, los puertos de Gijón y Avilés, y un grupo de firmas líderes de sectores clave de la economía regional, como la ingeniería y la construcción industrial, los bienes de equipo, la industria química, la tecnología y la transformación digital, la industria alimentaria, la construcción naval y los servicios industriales avanzados. Su participación en esta misión comercial refleja la solidez, la diversidad y la capacidad exportadora del tejido empresarial autonómico.