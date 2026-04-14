Barcia defiende la gratuidad del aparcamiento de la avenida de Portugal frente al control que pide el PSOE

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, en rueda de prensa, junto al edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha conminado al concejal socialista Tino Vaquero a que "deje de enredad" con el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal y ha recalcado que si se llevara a efecto las peticiones de control y mantenimiento del PSOE habría que cobrar por el uso del estacionamiento.

Barcia, en respuesta a los medios de comunicación, ha acusado a Vaquero de querer que el Gobierno local se meta "en un lío que ellos ya tuvieron en el pasado", con referencia al aparcamiento frente a la estación de tren, en el que durante el tiempo que hubo barreras y un control, no aparcaba casi nadie y lo hubo que quitar, funcionando en la actualidad como zona ORA.

Ha aclarado, asimismo, que el Principado, en su día, estuvo conforme con la gratuidad del parking que pedían los vecinos, si bien ha matizado que, cuando en esa zona haya una estación intermodal y una de autobuses, ya se estudiarán otros usos. "Lo que no vale es cambiar las reglas del juego durante el juego", ha advertido.

Con respecto al nuevo estacionamiento en la avenida de Portugal, el edil ha señalado que está 500 metros más alejado de este otro, en una zona totalmente residencial, en la que Vaquero pide instalar unas barreras y un control diario, que con llevaría una inversión y una repercusión posterior del gasto a los vehículos que allí aparcaran.

"Un parking con barreras, con tickets, con cámaras, con seguridad, con una persona allí, no puede ser gratuito", ha llamado la atención Barcia. "Implicaría cobrar a los vecinos", ha agregado el concejal.

Por contra, ha defendido el modelo de gratuidad acordado con los vecinos, en el que el primer miércoles de cada mes se va a vaciar para hacer la limpieza, de forma que así se garantice una rotación al implicar que haya que mover los vehículos. Sí que habrá, según el edil, un control por parte de la Policía Local, al igual que existe en el resto de la ciudad.

Dicho esto, ha apuntado que con este modelo, si dentro de unos meses o años se ve que se necesita una mayor rotación, el Ayuntamiento está abierto a cambiarlo. "Lo que no vamos a hacer es repetir errores del pasado", ha insistido Barcia, quien ha tildado de "desafortunadas" las declaraciones del concejal socialista.

Respecto al plan de usos que Vaquero sostiene que el Ayuntamiento debe enviar al Principado, ha indicado que es cierto que se les mandó una carta dirigida a la Alcaldía para matizar un poco todo lo relativo a la gestión y que, según Barcia, se contestará en unos días.

Sobre esto último, ha explicado que se está terminando de configurar este documento, con todas las medidas de las diferentes concejalías, y cuando eso esté listo, se contestará. Ha mostrado su deseo, unido a ello, de que no se trate de achacar ningún retraso al Ayuntamiento.

Ha sostenido, asimismo, que el Principado "en ningún momento" les indicó que tenía que cobrarse o que tenía que haber una rotación diaria o forzada.

"Lo que está buscando el PSOE local es que cometamos un error, que multemos en la Zona de Bajas Emisiones o que cobremos en el parking de la avenida Portugal", ha opinado Barcia. "En definitiva, que hagamos lo que querían hacer ellos", ha agregado.

Vinculado a este aparcamiento, ha comunicado que está ya cerrado con Emtusa que se modifique la Línea 18 para poner una parada de autobús próxima al estacionamiento. Un cambio que se quiere poner en marcha antes de finales de este mes.

Ha recalcado, además, que, a su juicio, el estacionamiento podrá denominarse disuasorio cuando tenga una estación de autobuses y una estación de tren al lado. Es más, ha señalado que en la concesión de fondos europeos este estacionamiento venía vinculado a estas dos infraestructuras, por lo que cree que si alguien tiene que dar explicaciones, sería el Principado.

En cualquier caso, ha apuntado que en cuanto entreguen el estacionamiento, la idea es abrir automáticamente. En este caso, ha explicado que han encargado ya unas señales de información en el entorno para indicar la ubicación del parking disuasorio, para cuando la gente venga de la autopista sepa dónde está.

También han encargado una señal que dice que se prohíbe aparcar los primeros miércoles de cada mes, que es cuando se hará la limpieza por parte de Emulsa.