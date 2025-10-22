Bayer y Ethic reúnen a expertos para debatir sobre la descarbonización como oportunidad competitiva

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bayer y Ethic celebrarán jornada "La Revolución made in Europe: colaboración, innovación y descarbonización", un encuentro en el que se analizará cómo la innovación española en descarbonización industrial está convirtiéndose en un referente europeo y de qué manera ya está impulsando modelos productivos más sostenibles y competitivos.

El Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, en Avilés, será el epicentro del encuentro en el que diversos expertos del ámbito institucional, industrial y académico compartirán las claves, los retos y las oportunidades de esta transformación en marcha.

Será el día 30 de octubre y a lo largo de la jornada se celebrarán diversas mesas redondas que contarán con la participación de responsables de Bayer; europarlamentarios y diversos expertos en la materia.