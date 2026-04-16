Un bebé ingresado en el hospital de Arriondas (Asturias) tras una prueba en la que dio positivo en cocaína

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un bebé de menos de dos años está ingresado en el Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián, en Arrióndas, localidad del municipio asturiano de Parres, después de haber dado positivo en cocaína en una prueba toxicológica.
Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, la prueba de proximidad se le realizó al menor a petición de uno de sus padres.
Los Servicios Sociales se han hecho cargo y la Guardia Civil ha procedido a abrir una investigación. Además, se le ha practicado otra prueba para confirmar los hechos.