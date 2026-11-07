La Biblioteca de Asturias acoge una exposición sobre 115 víctimas de la represión franquista

Cartel de la exposición 'Familias con Memoria'. - ASOCIACIÓN MEMORIALISTA ASTURIAS

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Memorialista Asturias inaugurará este sábado en la Biblioteca de Asturias la exposición 'Familias con memoria', una muestra fotográfica y documental compuesta por objetos personales de 115 personas víctimas de la represión franquista en la comunidad.

La muestra recoge testimonios materiales de asturianos y asturianas ejecutados, fallecidos en el frente, torturados, desaparecidos, exiliados o encarcelados, elementos que la asociación ha recopilado a través de sus familias con el objetivo de contribuir a la creación de un Memorial de Víctimas del Franquismo de carácter permanente.

Según explica el colectivo, la iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno asturiano, pretende recuperar la memoria de personas de distintas localidades asturianas que durante décadas han permanecido invisibilizadas y cuyo recuerdo se había conservado fundamentalmente en el ámbito familiar. La exposición busca acercar a la ciudadanía sus historias y la lucha que mantuvieron contra el régimen franquista en defensa de la República, así como las consecuencias que sufrieron tanto ellas como sus descendientes, entre ellas la muerte, la privación de libertad y el exilio.

La asociación señala que la selección de los casos se ha realizado mediante un proceso de investigación documental en distintos archivos oficiales, con el propósito de garantizar el rigor histórico y acreditar la condición de víctimas de las personas incluidas.

La muestra fotográfica y documental 'Familias con memoria' permanecerá abierta al público en la Biblioteca de Asturias 'Ramón Pérez de Ayala' hasta el próximo 19 de noviembre.