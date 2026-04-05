La biblioteca Dulce María Prida retoma su actividad cultural con un encuentro sobre industrialización en Cangas de Onís

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La programación cultural retoma su actividad en la biblioteca Dulce María Prida tras el parón de la Semana Santa con un nuevo encuentro previsto para el mes de abril, según han informado los organizadores, que también han dado a conocer el calendario de eventos para este periodo.

El acto principal tendrá lugar el viernes 10 de abril a las 19.30 horas en la biblioteca Dulce María Prida del Parador de Cangas de Onís, donde participará por primera vez el catedrático de Geología Alberto Rodríguez-Felgueroso.

El ponente ofrecerá la conferencia titulada 'Pedro Duro y Gregorio de Aurre: líderes de la Industrialización Asturiana. La vigencia de su mensaje', centrada en el desarrollo industrial de Asturias a través del ejemplo de Duro y Cía.

Como anticipo, el martes 7 de abril a las 21.00 horas, el director de Radio Cangas, Manuel Martínez, mantendrá una entrevista con el conferenciante para abordar el contenido de la charla. Desde la organización han señalado su interés en dar la mayor difusión a la actividad para "acercar la cultura a nuestro territorio".