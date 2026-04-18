La bibliotecas públicas de Avilés celebran el Día del Libro con una ruta literaria como novedad en su programación

Archivo - Imagen de recurso de un niño leyendo. - ESFERIC BETTER THINGS - Archivo

AVILÉS, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas públicas municipales de Avilés celebrarán el Día del Libro, el próximo jueves 23 de abril, con una programación especial que incluirá una ruta literaria, actividades infantiles y el fallo del VI Concurso de Microrrelatos, además del reparto de obsequios entre los usuarios.

La principal novedad será una ruta literaria basada en la novela 'La memoria de las acuarelas', de Carmen García-Gancedo, que partirá a las 17.00 horas desde la plaza de España. El recorrido incluirá distintos espacios de la ciudad mencionados en la obra y contará con la lectura de textos seleccionados. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa en la sala de préstamo de adultos de la Biblioteca Bances Candamo.

Durante la jornada se dará a conocer el fallo del VI Concurso de Microrrelatos 'Día del Libro', con la publicación de los textos premiados y sus autores.

Como parte de la celebración, las bibliotecas de La Luz, Los Canapés, La Carriona y Bances Candamo repartirán, desde el 23 de abril y hasta fin de existencias, bolsas o mochilas para facilitar el préstamo de libros.

La programación se completa con diversas actividades dirigidas al público infantil, que se desarrollarán entre los días 21 y 25 de abril. Así, habrá sesiones de cuentacuentos '¿Dónde está Melitón?', a cargo de Va de verde y azul, en las bibliotecas de La Carriona (21 de abril), La Luz (22 de abril), Bances Candamo (23 de abril) y Los Canapés (24 de abril), todas ellas a las 18.00 horas y dirigidas a menores de entre 4 y 9 años.

El propio día 23 también se celebrará un taller de animación a la lectura en la Biblioteca de La Luz, a las 18.00 horas, para niños de entre 4 y 8 años, así como una sesión de bebecuentos 'Magia', impartida por Beatriz Sanjuán en la Biblioteca de Los Canapés, dirigida a público de entre 6 meses y 3 años.

Además, el sábado 25 de abril tendrá lugar una nueva sesión de bebecuentos en la Biblioteca Bances Candamo, a las 12.00 horas, también a cargo de Beatriz Sanjuán. Todas las actividades cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa en las respectivas bibliotecas.