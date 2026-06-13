Los billetes de tren entre Madrid y Asturias bajan un 17% respecto al año pasado, según Trainline

Archivo - Ave trayecto Madrid-Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los billetes de tren entre Madrid y Asturias son un 17% más baratos que hace un año, según datos de reservas de la plataforma Trainline relativos a la evolución de los precios en las principales rutas ferroviarias de alta velocidad.

El informe, correspondiente al periodo estival de 2026, se enmarca en el análisis del impacto de la liberalización ferroviaria en España, cinco años después de la apertura del mercado, que ha permitido descensos generalizados en el precio de los billetes de alta velocidad en distintas conexiones, según dicha entidad.

Trainline apunta que el tren continúa ganando peso como medio de transporte para las vacaciones de verano, en un contexto en el que casi cuatro de cada diez viajeros afirman replantearse sus desplazamientos por el coste de los viajes y los vuelos.

La plataforma añade además a un aumento de la demanda ferroviaria en varios destinos nacionales durante el periodo estival, con especial incremento en ciudades como Santiago de Compostela, Pamplona o León.