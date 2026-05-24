Bimenes, Laviana, Nava y Piloña se movilizan este domingo en defensa del entorno natural de Peñamayor

Cartel de la acción reivindicativa de este domingo. - SALVEMOS PEÑAMAYOR

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma vecinal 'Salvemos Peñamayor' ha convocado para este domingo la II Simultánea de Cumbres, una movilización reivindicativa en la que participarán vecinos de los concejos asturianos de Bimenes, Laviana, Nava y Piloña. El objetivo de la marcha es manifestar el rechazo social al permiso de investigación minera Astur A y exigir a la Administración del Principado la declaración de "caducidad inmediata" de dicha licencia.

Según han explicado los organizadores a través de una nota de prensa, la jornada de protesta se articulará a través de tres marchas que partirán desde diferentes puntos de la comarca. En concreto, las salidas están programadas a las 10.00 horas desde La Bahúga (Laviana) y a las 11.00 horas desde Les Praeres (Nava) y Fayacava (Bimenes). La previsión de la organización es confluir y "hacer cumbre" a las 13.00 horas en los picos más emblemáticos de estos municipios.

Posteriormente, a las 15.00 horas, los participantes se reunirán en Fayacava para celebrar una comida popular que dará paso, a partir de las 16.30 horas, al acto central de la jornada. Este consistirá en la lectura del manifiesto Salvemos Peñamayor y en una serie de actuaciones musicales a cargo de Mariluz Cristóbal Caunedo y Llorián García, Ún de Grao y el colectivo Nun Tamos Toes.

Con esta acción, la plataforma busca visibilizar que Peñamayor es un entorno "lleno de vida, de riqueza natural y cultural" que se trabaja y se disfruta, desmintiendo la idea de que se trate de un territorio "vacío".

DENUNCIA DE IRREGULARIDADES

Desde el colectivo han recordado que este 24 de mayo se cumplen dos años desde la aprobación del permiso de investigación minera Astur A. 'Salvemos Peñamayor' denuncia que la licencia se mantiene en vigor pese a que "no se han cumplido las condiciones básicas con las que fue concedida".

La plataforma asegura haber tenido acceso al expediente administrativo tras un año de solicitudes. Según afirman, en dicha documentación la propia empresa adjudicataria "reconoce que ha ejecutado solo una parte mínima de los trabajos previstos" y que ha procedido a la recogida de muestras "sin contar con los permisos necesarios".

Los convocantes consideran que existen argumentos jurídicos suficientes para que la Administración inicie un expediente de caducidad del permiso. Asimismo, han criticado la "pasividad" y el "silencio administrativo" de los responsables políticos ante unas presuntas irregularidades que, según sostienen, la plataforma lleva meses advirtiendo.