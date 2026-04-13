Binter lanza vuelos entre Oviedo y Canarias desde 80 euros

Archivo - Binter lanza una promoción para volar entre Santander y Canarias desde 95 euros - RUBÉN GRIMÓN - Archivo

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Binter ha lanzado una nueva promoción para volar entre Asturias y Canarias con precios desde 80 euros por trayecto, según ha informado la compañía este lunes.

La promoción estará disponible hasta el 27 de abril para viajar entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo de 2027. Los billetes pueden adquirirse para vuelos con escala en Gran Canaria o Tenerife y permiten conexiones con el resto de islas. Según explica la compañía, la oferta se aplica a billetes de ida y vuelta y permite acceder a tarifas desde 80 euros por trayecto.

Binter opera doce frecuencias semanales entre Asturias con Gran Canaria, que tienen salidas los lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, mientras que las conexiones con Tenerife están programadas los lunes, martes, miércoles, jueves, sábados y domingos.