La biofarmacéutica Ipsen y el ISPA-FINBA firman un acuerdo para impulsar la ciencia asturiana

Asistentes a la firma del convenio entre Ispen y Finba, con la directora de Finba, Celia Gómez, y el Director general de Iberia de Ipsen, Gabriel Galván, en el centro. - FINBA

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ipsen, compañía biofarmacéutica centrada en oncología, enfermedades raras y neurociencias, y la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba) han firmado un convenio marco para impulsar la colaboración en investigación, innovación y formación biosanitaria.

Según ha informado Finba en nota de prensa, el acuerdo conecta las capacidades de la comunidad investigadora y biosanitaria asturiana con la experiencia de la compañía para explorar iniciativas que contribuyan a generar conocimiento y mejorar los resultados en salud.

La firma la han formalizado el director general para España y Portugal de Ipsen, Gabriel Galván, y la directora de Public Affairs y Value Access, Montse Tomillero. Por parte de ISPA-FINBA, han participado Celia Gómez González, directora de FINBA, y Guillermo Muñiz Albaiceta, director científico del ISPA.

Con una vigencia de dos años, el convenio contempla seis ámbitos principales de colaboración: proyectos de investigación intramurales o semilla; iniciativas de innovación sanitaria; proyectos de mejora de la eficiencia asistencial y del itinerario del paciente en el sistema sanitario; desarrollo y consolidación de unidades clínicas orientadas a la excelencia asistencial; premios de investigación e innovación biomédica; comunicación social de la ciencia y promoción de la cultura científica; y formación vinculada a ISPA-FINBA.

La directora de Finba ha explicado que este acuerdo ofrece un marco para generar nuevas oportunidades para los equipos investigadores, reforzar la formación y acompañar el desarrollo del talento en Asturias. "La implicación del sistema sanitario es fundamental para que la investigación y la innovación sanitaria respondan a necesidades reales. Queremos que esta colaboración con Ipsen contribuya a acercar el conocimiento que generamos a su aplicación en beneficio de los pacientes", ha destacado.

Por su parte, Gabriel Galván, director general de Ipsen Iberia, ha afirmado que en Ipsen creen en "una ciencia con propósito, orientada a responder a necesidades de salud relevantes y a generar un impacto significativo para los pacientes". "Precisamente la colaboración es una parte esencial de nuestra forma de avanzar en investigación e innovación sanitaria y terapéutica centrada en el paciente", ha señalado.