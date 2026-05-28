La bioincubadora de alta tecnología arranca una nueva fase con un foro para atraer inversores

La directora del CEEI, Cristina Fanjul; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el director de Sekuens, David González. - PRINCIPADO

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha celebrado este en el Vivarium de Oviedo el Foro IncivAsturias, un encuentro de inversión que ha reunido a 43 inversores y 25 empresas emergentes (startups) del ámbito de las ciencias de la vida. Desde el Principado han destacado que la cita marca el inicio de una nueva fase de la Incubadora de Alta Tecnología en Ciencias de la Vida, impulsada por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo a través de la Agencia Sekuens, en colaboración con el CEEI Asturias. El evento coincide con la recta final de las obras de adecuación de la infraestructura.

Durante la jornada se han celebrado más de un centenar de reuniones privadas entre firmas emergentes y fondos de inversión, con el objetivo de facilitar financiación para proyectos innovadores vinculados a las ciencias de la vida y favorecer el crecimiento en Asturias de nuevas compañías de alto valor añadido.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha indicado que "IncivAsturias representa mucho más que una infraestructura: es un instrumento clave para acelerar la transferencia de conocimiento, atraer y retener talento, impulsar empresas de alto valor añadido y fortalecer la colaboración público-privada".

La bioincubadora se ubica en el Vivarium de Oviedo un enclave estratégico por su proximidad al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (Finba) y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (ISPA). Este entorno permitirá reforzar la conexión entre la investigación biomédica, la práctica clínica, el desarrollo tecnológico y la creación de empresas.

La jornada coincide con la última fase de remodelación del espacio que albergará la incubadora. El área destinada a la aceleradora de empresas ya está finalizada, a falta de completar el mobiliario, mientras que dos biofábricas (laboratorios de fabricación) y la sala limpia industrial estarán operativas a finales de junio.

La previsión es que estos recursos estén a disposición de las compañías para que, en función de sus propios calendarios, puedan comenzar a ocuparlos y producir a finales de este año o comienzos del próximo.

El consejero ha resaltado que ya existen firmas interesadas en instalarse en la bioincubadora y que las incorporaciones se irán concretando en los próximos meses. En paralelo, se ha avanzado en el proyecto Hibrida, orientado a fomentar la integración entre ingeniería y salud para impulsar dispositivos médicos, validar tecnologías y optimizar procesos asistenciales.

El Foro IncivAsturias incluye presentaciones de startups, encuentros bilaterales con inversores, un showroom de proyectos y una mesa de debate centrada en la inversión, las tendencias del sector y el posicionamiento de Asturias como hub innovador en salud. En la jornada han participado representantes de entidades como EIT Health, Inveready, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la empresa Microviable.

El encuentro ha contado también con la presencia del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; el director ejecutivo de Sekuens, David González; y la directora del CEEI Asturias, Cristina Fanjul.