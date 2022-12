Blanco (Vox) cree que las cuentas para 2023 "agravan la situación de los asturianos"

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Junta General, Ignacio Blanco, ha señalado este jueves que los presupuestos del Gobierno de Principado de Asturias para 2023 "agravan la situación de los asturianos".

En nota de prensa, el parlamentario se refiere al proyecto presupuestario registrado este jueves en la Cámara autonómica para decir que "cuando se tienen récords de recaudación, se incrementa el gasto público y no se reduce sensiblemente la deuda, decir que son unos presupuestos para la clase media es mentir a los ciudadanos".

Asimismo, sostiene que "con estos presupuestos, Barbón habrá gestionado algo más de 20.000 millones de euros en cuatro años, y la realidad es que con ese dinero Asturias ha bajado del millón de habitantes; la Deuda Pública ha aumentado en 4 años de Barbón desde los 573 millones hasta los 715 millones actuales; la rebaja de la misma que nos plantean no deja de ser una ecuación entre haber dejado de invertir, y el aumento de la recaudación en base a la inflación; más de 120.000 jóvenes se han ido de Asturias en las dos últimas décadas; cada día de Gobierno de Barbón 3 mujeres han perdido su puesto de trabajo y 8 jóvenes han visto como dejaban de pertenecer al mercado laboral asturiano; y las listas de espera, tanto en atención sanitaria como en valoración del grado de la dependencia, han aumentado hasta límites inesperados, y la sanidad pública se encuentra al borde del colapso".

Ignacio Blanco afirma no querer "saber nada de unos presupuestos antidemocráticos de quienes los aprueban en Madrid con etarras, secesionistas y comunistas, mientras se niega a hablar con Vox en Asturias".

"Hablar de números cuando no se respeta la voluntad de miles de asturianos no tiene sentido. Para los votantes de Vox en Asturias, estar gobernados por Adrián Barbón o por un dictador no hay diferencia, pues descarta cualquier conversación con sus representantes y vota en contra de todo lo que se ha propuesto por VOX. Con dictadores no hay nada que conversar ni negociar", dice.