Blimea acoge este sábado el IV Mafiafest con cerveza artesana, música y una comida en la calle para 400 personas

Celebración de la Comida en la Calle de Blimea (SMRA) durante el festival Mafiafest. - FESTEJOS BLIMEA

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de San Roque de Blimea acoge este sábado, 20 de junio, la cuarta edición del Festival de la Cerveza Artesana Mafiafest, una cita organizada por la Asociación de Festejos que incluye la tradicional Comida en la Calle, para la que está prevista la participación de más de 400 personas, además de música en directo, mercadillo y oferta gastronómica.

Según han informado los organizadores, este año los participantes de la Comida en la Calle deberán llevar también su propia bebida debido a que, por motivos logísticos, no se instalará barra. A pesar de esto, el festival, que comienza a las 12.30 horas, contará con la participación de los cerveceros artesanales Asgaya, Asturias Brewing Company e Hidromiel Zangana, cuyas elaboraciones podrán adquirirse durante la jornada.

La jornada se completará con la presencia de las foodtrucks El Mundo de Lu, especializada en productos sin gluten, y La Dinamitera, así como con un mercadillo y actuaciones musicales, como la del cantante Juanes Ojeda, prevista para las 18.30 horas.

La asociación de festejos ha recordado que las personas que no se hayan inscrito en la Comida en la Calle podrán disfrutar igualmente del resto de actividades programadas a lo largo del día.