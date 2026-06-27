Blimea revive 50 años de historia del colegio público El Parque con antiguos alumnos y docentes

Blimea (SMRA) revive 50 años de historia del colegio público El Parque - EUROPA PRESS
OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El colegio público El Parque, de Blimea, ha celebrado este sábado los actos conmemorativos de su 50 aniversario con una jornada que ha reunido a antiguos alumnos y docentes.
La programación ha incluido una comida en el patio del colegio, una jornada de puertas abiertas para recorrer las aulas del centro y una exposición de fotografías con las que los asistentes han podido recordar su paso por el colegio. La celebración también ha contado con actuaciones musicales.
El centro, inaugurado en 1975, ha querido conmemorar sus cinco décadas de historia poniendo el foco en el reencuentro entre las distintas generaciones que han formado parte de la comunidad educativa.
Con motivo de este aniversario, el colegio ha destacado el papel desempeñado durante estos cincuenta años como espacio de encuentro y aprendizaje, recordando a todas las personas que han pasado por sus aulas desde su apertura.