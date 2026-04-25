Bomberos de Asturias acudieron a 298 incendios forestales en marzo

Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza, Asturias (España). 14 concejos de Asturias se ven afectados por una oleada de más de 30 incendios forestales activos, el Principado declaró pasadas las 23 horas de este lune - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) asistieron durante el pasado mes de marzo a 298 salidas por incendios forestales, de las 860 que realizaron a lo largo de todo el mes.

En el tercer mes del año, el SEPA atendió en la sala del 112 un total de 55.454 llamadas y la media diaria de llamadas fue de 1.789. La mayor parte, en concreto 39.307, fueron de emergencia. Se contabilizaron además 2.244 llamadas informativas y 2.118 llamadas de trabajo.

Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura de 22.875 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 17.073 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria. También se registraron, entre otros, 2.974 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 640 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 738 incidentes.

SALIDAS DE BOMBEROS DEL SEPA

Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, durante el pasado mes de marzo, realizaron un total de 860 salidas a distintas intervenciones, 444 para incendios, de las cuales 298 salidas fueron para incendios forestales y 146 para incendios urbanos.

Entre otras, también se realizaron 44 salidas para rescates, 96 para rastreos y 21 para accidentes de tráfico. Además, se contabilizaron 45 salidas para retiradas de elementos peligrosos.

Bomberos del SEPA cuenta con 19 parques de bomberos distribuidos por toda la región que trabajan en red bajo un criterio de funcionalidad, es decir, garantizar la mayor rapidez y eficacia posible en cualquier punto de Asturias.

El organismo autónomo también dispone de tres helicópteros, uno de ellos medicalizado, para atender las emergencias que puedan surgir en todo el territorio y otros dos multifunción, destinados, fundamentalmente, para extinción de incendios forestales.