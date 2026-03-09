Los Bomberos del SEPA excarcelan a un conductor herido tras un choque en la N-634, en Ribadesella

Imagen del accidente ocurrido en la N-634, en Ribadesela. - SEPA

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años ha resultado herido este lunes tras la colisión de dos turismos en la N-634, a la altura del punto kilométrico 331, en Fríes, Ribadesella. El herido tuvo que ser excarcelado por Bomberos de Asturias del vehículo que conducía.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el herido, cuyo pronóstico es reservado hasta nueva valoración médica, fue atendido en el lugar por el equipo de Atención Primaria de Ribadesella y posteriormente trasladado al Hospital de Arriondas por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El hombre, conductor de uno de los turismos implicados, tuvo que ser excarcelado del interior del vehículo por efectivos de Bomberos del SEPA, con base en el parque de Cangas de Onís. Para su rescate, los bomberos retiraron la puerta del conductor, lo inmovilizaron con collarín y férula espinal y lo extrajeron por el portón trasero con ayuda de una tabla de rescate.

La conductora del otro turismo implicado rechazó el traslado sanitario y señaló que acudiría por sus propios medios a un centro hospitalario.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 14.02 horas, alertando de una colisión entre dos vehículos, uno de ellos se encontraba en la cuneta. Hasta el lugar se desplazaron una dotación del parque de Cangas de Onís y el jefe de zona oriental, además de los equipos sanitarios y la Guardia Civil de Tráfico.

A las 15.00 horas los bomberos comunicaron que el conductor había sido evacuado, y tras realizar las tareas de seguridad y normalización de la vía, se retiraron del lugar a las 15.38 horas. El incidente fue puesto en conocimiento de los responsables del mantenimiento de la carretera.