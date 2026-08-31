Los bomberos del SEPA realizaron 283 salidas por incendios forestales en Asturias en julio

Rescate - SEPA

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha registrado 283 salidas de bomberos por incendios forestales en julio, además de 83 salidas para rescates y 13 para rastreos, según el balance del SEPA publicado este lunes.

En total, la sala del 112 atendió 69.597 llamadas el pasado mes de julio. La media diaria de llamadas fue de 2.245. La mayor parte, en concreto 48.419, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente. Además, se contabilizaron 3.063 llamadas informativas y 2.556 llamadas de trabajo.

Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura de 28.213 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 19.630 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria. También se registraron, entre otros, 3.975 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 761 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 910 incidentes.

Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, realizaron un total de 1.337 salidas a distintas intervenciones. En concreto se efectuaron 385 salidas para incendios, de las cuales 283 salidas fueron para incendios forestales y 102 para incendios urbanos. Entre otras, también se realizaron 83 salidas para rescates, 13 para rastreos y 31 para accidentes de tráfico.

Además, se contabilizaron 585 salidas para retiradas de elementos peligrosos, fundamentalmente para retirada de himenópteros.