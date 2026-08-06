Bomberos del SEPA sofocan un incendio en una nave sin actividad de Castrillón

Efectivos de Bomberos sofocan el incendio en una nave en Castrillón.
Efectivos de Bomberos sofocan el incendio en una nave en Castrillón. - SEPA
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 6 agosto 2026 13:26
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   OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Avilés y Pravia han sofocado el incendio de una máquina elevadora registrado en una nave sin actividad en la localidad de Raíces Nuevo, en Castrillón.

   Según ha informado el 112 Asturias a través de su cuenta en la red social 'X', el aviso fue a dado a las 9.21 horas por la Policía Local tras percatarse de que estaba saliendo humo de la nave, en la que a pesar de no tener actividad, se estaban realizando trabajos, por lo que se movilizó a los efectivos de bomberos y se informó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

   Los bomberos han sofocado las llamas y han dado por finalizada la intervención tras regresar a su base a las 11.15 horas.

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