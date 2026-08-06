Bomberos del SEPA sofocan un incendio en una nave sin actividad de Castrillón

Efectivos de Bomberos sofocan el incendio en una nave en Castrillón. - SEPA

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Avilés y Pravia han sofocado el incendio de una máquina elevadora registrado en una nave sin actividad en la localidad de Raíces Nuevo, en Castrillón.

Según ha informado el 112 Asturias a través de su cuenta en la red social 'X', el aviso fue a dado a las 9.21 horas por la Policía Local tras percatarse de que estaba saliendo humo de la nave, en la que a pesar de no tener actividad, se estaban realizando trabajos, por lo que se movilizó a los efectivos de bomberos y se informó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Los bomberos han sofocado las llamas y han dado por finalizada la intervención tras regresar a su base a las 11.15 horas.