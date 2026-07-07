Bomberos trabajan para prevenir la entrada del incendio de Picos de Europa en la vertiente asturiana

Un helicóptero ayuda en las labores para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, en Ribota de Sajambre, León, Castilla y León (España). El incendio activo desde el pasado 26 de junio en Ribota de Sajambre (León) ha subido este domingo, 5 de - Xuan Cueto - Europa Press

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se encuentran trabajando en la extinción del incendio declarado en la vertiente leonesa de Picos de Europa y tomando medidas de prevención para evitar que el fuego pase a la parte asturiana del Parque Nacional.

El consejero de Movilidad del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha asegurado en unas declaraciones remitidas a los medios que Asturias está colaborando con medios terrestres y aéreos en las labores de extinción del incendio en un operativo dirigido por la Junta de Castilla y León y que se mantiene en nivel 2 de peligrosidad debido a los riesgos existentes.

Calvo ha explicado que el fuego se localiza en una zona "muy complicada" y que genera, principalmente, problemas de desprendimientos que dificultan el ataque directo. Asimismo, ha indicado que los medios aéreos han comenzado a trabajar una vez que ha finalizado el periodo de inversión térmica de la noche.

Por parte del Principado, la colaboración se está desarrollando por tierra mediante equipos del Parque de Bomberos de Cangas de Onís, que han estado defendiendo la localidad de Ribota de Sajambre frente a los posibles riesgos derivados del avance del fuego. A estos efectivos se suman los recursos aéreos asturianos, que actúan de manera coordinada y al servicio del operativo de Castilla y León.

El consejero ha subrayado que los equipos de Asturias también trabajan para prevenir la entrada de las llamas en el Principado y garantizar que se encuentran preparados para actuar con todos los medios disponibles si fuese preciso.

Por último, Calvo ha apelado a la prudencia y ha incidido en la importancia de aprender de lo sucedido el año pasado con el fin de adelantarse y mejorar la coordinación entre ambas comunidades autónomas, sin esperar a que el riesgo afecte directamente a Asturias, para intentar atajar el fuego "cuando todavía es más atacable".