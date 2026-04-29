Bono Comercio Asturias: Estos son los nuevos municipios que se incorporan a la campaña de descuentos

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OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo pondrá en marcha este viernes, 1 de mayo, una nueva edición del programa Bono Comercio Asturias. Esta tercera convocatoria cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros y ha alcanzado una cifra récord de 1.317 establecimientos adheridos, repartidos en 38 municipios de la región.

La iniciativa suma 123 comercios más que en la edición anterior e incorpora tres nuevos concejos: Coaña, Muros de Nalón y Ribadedeva. Por volumen de participación, lideran el listado Gijón (486 comercios), Oviedo (187), Avilés (132), Langreo (60), Siero (56), Mieres (43) y Villaviciosa (34).

A partir de este viernes se abrirá el plazo para que los consumidores puedan descargar los bonos a través de la web oficial o la aplicación móvil. Cada usuario podrá acceder a un máximo de 50 euros de descuento, distribuidos en cinco bonos de 10 euros cada uno.

El sistema para canjear los bonos establece que se podrá aplicar uno por cada 30 euros de compra. De este modo, el cliente abonará 20 euros y los 10 restantes serán subvencionados por la Administración. Para hacer efectivo el descuento en el momento del pago, los usuarios solo tendrán que mostrar su DNI y el código QR correspondiente en los locales participantes.

PLAZOS DE DESCARGA

El periodo para obtener los bonos en la plataforma digital se extenderá desde el 1 hasta el 15 de mayo. No obstante, el plazo para canjearlos en los comercios minoristas será más amplio, permaneciendo activo desde este mismo viernes y hasta el próximo 30 de junio.

Con esta medida, el Principado busca incentivar el consumo en el comercio de proximidad y apoyar al sector minorista tras el éxito de las dos convocatorias precedentes. El listado completo de tiendas adheridas ya se encuentra disponible para su consulta en la web bonoscomercioasturias.com.