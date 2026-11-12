Los bonos de turismo rural de Asturias agotan sus 13.333 vales y generan más de 2,2 millones en ventas

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo (en el centro de la imagen), junto a los representantes de los establecimientos de turismo rural. - PRINCIPADO

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa de bonos de turismo rural del Gobierno de Asturias ha agotado los 13.333 vales puestos a la venta este año y ha generado más de 2,2 millones de euros en ventas en los alojamientos participantes. La iniciativa ha contado con la participación de 392 establecimientos y ha registrado compras en 61 concejos del Principado.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha mantenido este jueves un encuentro en la Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, con representantes de algunos de los alojamientos que más se han beneficiado del programa, ubicados en Llanes, Sobrescobio, Valdés, Soto del Barco, Ribadedeva, Cangas de Onís, Caso, Somiedo y Villaviciosa.

Llamedo ha destacado que los bonos constituyen una herramienta para favorecer la actividad turística fuera de los periodos de mayor afluencia y generar ingresos en los establecimientos y otros negocios locales. La distribución de las ventas sitúa a Llanes, Cangas de Onís, Villaviciosa, Valdés y Sobrescobio entre los concejos con mayor demanda, que concentran el 42% del volumen total.

En cuanto a la procedencia de los compradores, Asturias reúne alrededor del 30% de los bonos adquiridos, seguida de Madrid, con un 18%, Vizcaya, con un 6%, y A Coruña, con un 5%.

La campaña comenzó con 9.333 vales, que se agotaron antes de que el Gobierno asturiano anunciase en septiembre una ampliación de otros 4.000, con una aportación pública adicional de 300.000 euros. La inversión del Principado alcanza así el millón de euros. Cada bono tiene un valor de 150 euros, financiados a partes iguales por la Administración autonómica y el comprador, que abona 75 euros.

El balance de la iniciativa se conoce en un contexto de crecimiento de la actividad del turismo rural. Entre enero y septiembre, estos establecimientos recibieron 289.435 viajeros, un 15,44% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que las pernoctaciones alcanzaron las 913.827, con un incremento del 14%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).