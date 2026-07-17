El Boombastic completa su primera jornada en Llanera con actuaciones de Luck Ra, Saiko y Juan Magán

Concierto de Saiko durante el Boombastic de Llanera 2026 a 16/07/2026. - JAVIER BRAGADO

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Boombastic completó este jueves su primera jornada en el recinto de Llanera con actuaciones de artistas como Luck Ra, Saiko, Juan Magán y Chanel, en una cita que, según la organización, reunió a miles de asistentes repartidos entre los diez escenarios del evento.

El escenario principal acogió las actuaciones del argentino Luck Ra y del granadino Saiko, dos de los nombres más esperados de la jornada. Por su parte, Juan Magán fue uno de los principales reclamos del espacio dedicado a los ritmos urbanos y latinos, mientras que Chanel encabezó la programación del escenario PopStelar.

La primera jornada también contó con conciertos de Marlena, Malmö 040, Funzo, Yami Safdie, Lucho RK, Albany, John Pollón, Grecas, D. Valentino y Easy Kid, entre otros artistas, además de sesiones de DJs repartidas por los distintos espacios del recinto.

Según la organización, el festival volvió a reunir a miles de personas en el recinto de Llanera, donde la programación se completó con propuestas de música electrónica y urbana distribuidas entre los diez escenarios habilitados para esta edición.

Boombastic continuará este viernes con nuevas actuaciones como la de JC Reyes, María Becerra, Yung Beef, La Pantera, La Zowi, o Elena Rose, entre muchos otros nombres.