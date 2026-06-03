Borja Sánchez (Asturias) pide 'generosidad' a Duro Felguera e Indra por la venta del Taller de Barros

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GIJÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha pedido "generosidad" a Duro Felguera y a Indra en sus negociaciones sobre la venta del Taller de Barros, propiedad de la multinacional asturiana y en la que la empresa del sector de defensa pretende instalar su fábrica de blindados.

"Se sigue negociación", ha asegurado Sánchez, en respuesta a los medios de comunicación durante un acto en Gijón, ha insistido en que todo el Gobierno regional está implicado en que esa venta y posterior fábrica de Indra en Barros "sea una realidad".

A este respecto, ha señalado que desde el Gobierno regional están en contacto con la Presidencia de Indra y también con el Ministerio de Defensa. Ha indicado, asimismo, que aprovechan cualquier oportunidad que se da para que ambas empresas "sigan acercando posturas".

Dicho esto, ha llamado la atención sobre que cada empresa responde a sus propios intereses y ante una junta de accionistas, a lo que ha recordado que son dos empresas que están cotizadas.

El consejero ha sostenido que, por parte del Principado, han puesto todo lo que podían poner de su parte para que esta negociación fructifique. "Confiamos en que las negociaciones continúen y que, paulatinamente, lleguen a un acuerdo", ha apuntado, a lo que se ha mostrado seguro de que eso es lo que quiere, no solo el Gobierno regional, sino toda la sociedad asturiana.