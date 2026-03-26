Borja Sánchez dice que con los planes del Gobierno para la defensa "todas las empresas tendrán actividad

El CEO de Indra, José Vicente de los Mozos (d), y la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce (2d), durante el III Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa centrado en el Corredor Norte, en la Fábrica de Armas de La Vega, a 17 - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez ha manifestado este jueves que a la vista de la estrategia que desde hace años el Gobierno central viene desarrollando respecto a la industria de la defensa hay "recursos y proyectos para todas las empresas" que están asentadas en Asturias.

Sánchez se manifestaba así al ser preguntado sobre las posibles consecuencias que para Santa Bárbara Sistemas y la factoría de Trubia pudiese tener la alianza de Indra con una empresa surcoreana.

"Estamos viendo que cada vez son mas los proyectos y la actividad en el sector. Esto no es algo que se consiga en uno y en dos meses sino que viene de hace unos años y a medida que vayan pasando los meses, pues iremos viendo pues cómo se van poniendo en marcha proyectos de producción. Con en esa estrategia de que el Estado invierta el 2% del PIB en este sector yo creo que hay recursos para todas las empresas", dijo Sánchez.

Así, ha añadido que como consejero lo que le interesa es que todas las empresas que están en Asturias y "si puede venir alguna más, pues mejor", que todas tengan actividad. Por ello ha insistido en que "con la cantidad de recursos que se van a poner y que ya se están poniendo no encima de la mesa hay capacidad para que todas las empresas puedan tener y aumentar y diversificar su actividad".

También se ha referido a Indra, a preguntas de la prensa, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo ha indicado que espera que lo que está pasando a nivel interno "obviamente no comprometa las inversiones ni los proyectos en Asturias".

Calvo ha indicado que considera que Asturias está muy bien posicionada en temas de Defensa porque se han hecho bien las cosas por parte de la Consejería y porque aquí ya había un sector de la defensa muy fuerte".

"Lo que pido y deseo es que se vayan materializando esos proyectos de Indra y que también todas las inversiones en defensa favorezcan a todas las empresas instaladas en Asturias de este sector", dijo.