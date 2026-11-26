Archivo - Mina de TYC Narcea en Vega de Rengos, Cangas del Narcea. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha vinculado este jueves el avance en la tramitación del proyecto de explotación de TYC Narcea en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) a la resolución del Instituto para la Transición Justa (ITJ) sobre si la empresa debe devolver ayudas financieras recibidas por el cierre de la minería no competitiva.

En declaraciones a los medios en Oviedo tras conocerse los despidos en la compañía, Sánchez ha señalado que el Ejecutivo autonómico nunca puede aplaudir la destrucción de empleo, "sea la que sea", después de que hayan sido despedidos diez trabajadores de la mina. Sánchez ha afirmado que el Gobierno del Principado es "el primer interesado" en que exista actividad en Vega de Rengos, aunque ha resaltado la importancia de que el proceso se desarrolle "con todas las garantías jurídicas".

Según ha explicado el titular de Industria, el interés del Ejecutivo regional radica en que el material que se extrae en la zona es una antracita de "muy buena calidad" que, además, está protegida por la Unión Europea ante la posibilidad de que se produzca una falta de suministro.

Asimismo, Sánchez ha destacado la importancia de este mineral para la economía asturiana y su capacidad para generar actividad en un territorio donde resulta "difícil encontrar una actividad económica similar". Por ello, ha reiterado la "total predisposición" del Principado para continuar tramitando el proyecto de explotación a expensas de lo que determine el ITJ.