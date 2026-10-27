Borja Sánchez reitera que su Gobierno ha asumido responsabilidades políticas por el accidente de Cerredo

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, Adriana Lastra, durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Deg - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, ha vuelto a referirse este martes en el Parlamento al accidente mortal de la mina de Cerredo en marzo del pasado año y ha vuelto a incidir en que todo apunta a que hay un culpable que es la empresa que estaba sacando de una forma clandestina carbón y ha reiterado que hay "muchas formas de asumir responsabilidades política y su Gobierno las ha asumido".

Sánchez también ha vuelto a reprochar al PP que aluda al informe de la Inspección General de Servicios para culpar al Gobierno regional de lo ocurrido.

"Me gustaría volver a perdirle que me dijera en cuál de las 317 páginas que tiene ese informe, en cuál de ellas se afirma que el accidente mortal de Cerredo fue responsabilidad del Gobierno del Principado de Asturias", ha reprochado el consejero al PP.

Borja Sánchez ha vuelto a repasar las acciones que su Ejecutivo ha llevado a cabo dentro del denominado Plan regenera y ha insistido en que esas medidas también suponen asumir responsabilidades políticas.

El consejero respondía así al diputado del PP, Rafael Alonso que ha planteado a Sánchez si cree que ya ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas.

Alonso ha recordado que han pasado ya más de cuatro meses desde que esta Cámara aprobó el dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente de Cerredo, en la que se acordó con el voto a favor de 26 diputados de la Cámara y sólo el voto en contra de los del grupo socialista, incluyendo también a sus socios de gobierno, un dictamen en el que se exigían responsabilidades políticas específicamente para dos altos cargos que en su día formaron parte del gobierno de Barbón y que continúan en sus cargos.

"Cuántas veces va a tener que pronunciarse esta Cámara para que Adrián Barbón decida cumplir con las decisiones que aquí se acuerdan. Cuántas veces vamos a tener que repetirle a usted esta pregunta, porque está en manos del gobierno cesar a Nieves Roqueñí y está en manos del Gobierno instar el relevo de Enrique Fernández. ¿Por qué no lo hace? ¿A quién está protegiendo?", ha planteado el diputado del PP.