Borja Sánchez reitera que el informe de Inspección no señala responsabilidades políticas sino ámbitos de mejora

El consejero de Ciencias, Industria y Empleo, Borja Sánchez, comparece en el Pleno de la Junta Ganeral. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Inspección General de Servicio sobre el accidente mortal en la mina de Cerredo y sobre el funcionamiento del Servicio de Minas ha sido objeto de debate en el pleno ordinario de este martes. El consejero de Industria y Empleo, Borja Sánchez, ante las preguntas de Foro y PP ha indicado que las consecuencias políticas que tendrá dicho informe serán el dar cumplimiento a las once recomendaciones que figuran en el mismo y sumir los compromisos que anunció el pasado miércoles el presidente Adrián Barbón.

Borja Sánchez ha reiterado que este informe fue solicitado por el propio presidente del Principado, "con bastantes críticas" y ha insistido en que "el informe no señala ninguna responsabilidad política, sino que lo que señala son ámbitos de mejora".

"La asunción de responsabilidad política es esa, es decir, el propio presidente encarga el informe y el propio presidente asume las 11 recomendaciones y además en algunas va un paso más allá. Pues oiga, si eso no es asumir responsabilidades políticas, pues no sé yo qué es entonces. Y en ese marco es en el que vamos a trabajar", dijo el consejero.

Ha manifestado además que este informe "no establece ninguna relación de causa-efecto entre las consideraciones administrativas que pone de relieve y el accidente". "No hay correlación entre el proyecto de investigación complementaria de Cerredo y el accidente. La responsabilidad del accidente corresponde a una empresa que estaba realizando una actividad ilegal, para la cual no tenía permiso. Por tanto, y esto es una cuestión además que he dicho varias veces, correlación no implica causalidad", ha indicado Sánchez.

También ha querido dejar claro el consejero que "el Servicio de Minas no es un caos", y ha asegurado que "habrá cuestiones que se puedan mejorar, igual que si miramos, cualquier ámbito de la Administración". Así ha indicado que se sanaliza y audita cómo funcionan diferentes instituciones entre ellas los partidos políticos, probablemente nos llevaríamos sorpresas y nos llevaríamos también zonas donde se podría mejorar.

Además Borja Sánchez ha defendido su gestión al frente de la consjería con la responsabilidad de minas. "Un mandato que, por cierto, asumí casi hace un año, a final del mes de abril de 2025 y que ha venido marcado por una gestión transparente, una gestión que además ha seguido un cumplimiento estricto de la normativa, de los procedimientos administrativos reglados y del restablecimiento de una normalidad de funcionamiento de un departamento que estuvo convulsionado por este accidente", dijo Sánchez.

El primero en preguntar por esta cuestión ha sido el diputado del Grupo Mixto por Foro Asturias, Adrián pumares, que ha preguntado al consejero "qué consecuencias políticas tendrá el informe de la Inspección General de Servicios relativo al funcionamiento del Servicio de Minas".

CRÍTICAS DE FORO Y PP

Adrián Pumares ha replicado que a Borja Sánchez "le cuesta más que a otros asumir esa estrategia diseñada por la Federación Socialista Asturiana y secundada también por algunos diputados de esta cámara, para evitar que el demoledor informe de la Inspección General de Servicios".

Así, Pumares ha advertido al consejero de que el presidente del Principado no le caracteriza precisamente la lealtad con sus consejeros y consejeras. Ha augurado Pumares que lo que va hacer Adrián barbón "va a cesar a Nieves Roqueñí en las próximas semanas como presidenta de la Autoridad Portuaria, seguramente o probablemente para mandar al puerto a Alejandro Calvo".

"Lo que no sabemos es si Roqueñí va antes a acompañar a Adrián Barbón en su viaje por México. Y lo que tampoco sabemos es que si Barbón cree que con ese cese va a ser suficiente", dijo el diputado del Grupo Mixto, que ha preguntado al consejero si de verdad cree que "se puede regenerar la Consejería de Minas sin que el principal responsable --Adrián Barbón-- asuma responsabilidades y cuanto menos presente a esta Cámara una moción de confianza".

Tras Pumares ha sido el diputado del PP, Rafael Alonso el que ha planteado al consejero "hasta cuándo piensan evitar reconocer responsabilidades políticas por la tragedia de Cerredo".

Alonso ha indicado que este informe es "la enmienda a la totalidad de la gestión de Barbón en el área de minería" y ha añadido que "asumirlo es el reconocimiento de esa gestión absolutamente deficiente".

"Mire, los desaprensivos, los que se beneficiaron de esas condiciones, los que hicieron la explotación ilegal, al juzgado", ha dicho Rafael Alonso que ha añadido que "el señor presidente es el responsable de los actos de su gobierno. Y va siendo hora de que lo asuma".