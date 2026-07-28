Borja Sánchez valora que se esté consolidando la tasa de empleo por encima del 52%

Archivo - Un trabajador en la industria. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se ha referido este martes a los datos de la EPA en Asturias y ha indicado que lo que indican estos datos es que "se está consolidando una tasa de empleo en Asturias de en torno al 52%" y eso es muy importante para Asturias.

"Creo que para analizar la EPA hay que ver la tendencia. Entonces yo si miro la tendencia que he tenido la EPA pues este podemos irnos a 2023, donde estábamos con tasas de actividad por debajo del 50% y ahora lo que estamos viendo es que ya estamos consolidando una taa del 52%, que voy a decir que es el mayor reto a nivel de mercado laboral que tenemos en Asturias", ha indicado Sánchez.

El consejero ha insistido en que esas cifras son muy positivoas si tenemos en cuenta la historia de "reconversiones y de jubilaciones masivas".

También ha incidido en lo positivo del número de ocupados porque ha indicado que si nos vamos al año 2023 no se llegaba a los 400.000 ocupados y ahora se están consolidando cifras por encima de los 460.000.