El borrador del dictamen pide una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de los vigentes

Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión de investigación de la Junta General del Principado que investiga el accidente en la mina de Cerredo, en el que murieron cinco personas, plantea una serie de recomendaciones que han de aplicarse de forma inmediata, entre las que se incluye una moratoria total sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC) así como la revisión de oficio de todos los que están actualmente vigentes en el Principado de Asturias.

Ha sido este sábado cuando la presidenta de la comisión de investigación ha informado a los grupos y a la prensa acerca del dictamen y de sus conclusiones. A partir de ahora se abre un plazo de aportaciones. La aprobación del dictamen final está prevista para finales de mayo.

El Principado de ASturias aprobó una resolución en julio de 2024 por la que se aprobaba un PIC para el Grupo Cerredo. El borrador del dictamen señala que mientras no exista una regulación legal expresa de los PIC en la Ley de Minas o en normativa autonómica de desarrollo, la Consejería competente debe dictar instrucción interna que impida la tramitación, autorización o renovación de cualquier PIC.

"La figura carece de amparo normativo suficiente, genera inseguridad juridica y ha sido utilizada de forma abusiva para eludir el régimen ordinario de concesiones de explotación", sostiene el texto, consultado por Europa Press.

En cuanto a la revisión de oficio, en el borrador se establece que la Consejería debe proceder de oficio a la revisión de todos los PIC autorizados en los últimos años, verificando si han sido utilizados para autorizar la investigación de recursos de interés distinto a los que motivaron el otorgamiento de la concesión.

"De igual modo, se debe cotejar que no hayan servido para ampliar los permisos de extracción con los que se contaba eludiendo los pertinentes trámites ambientales y las exigencias de la normativa de minas", añade.

Además, considera que se ha de comprobar si son compatibles con otros títulos habilitantes concurrentes sobre la misma unida productiva y si el plan de labores exigido fue aprobado antes de iniciarse los trabajos.

Otra de la recomendación con carácter inmediato es que la Consejería inicie "sin dilación" los procedimientos sancionadores qeu no se incoaron oportunamente.

"La Consejería deberá acometer de forma inmediata la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Cerredo y, con carácter general, de todos los expedientes mineros abiertos, en cumplimiento del articulo 70.1 de la Ley 39/2015. Esta labor debe incluir la identificación de documentos faltantes y su inclusión, de forma ordenada tal y como dispone el precepto citado", añade en otro de los puntos.

El dictamen hace además referencia a las indemnizaciones a víctimas y familias, considerando urgente que se constituya un fondo económico de anticipos a favor de las víctimas fallecidas y heridas graves tanto en el accidente del 25 de agosto de 2022 como el del 31 de marzo de 2025 y sus familias. El texto lo justifica en que los plazos para la resolución de los procedimientos judiciales vinculados con el accidente "probablementte se extiendan en el tiempo" y para evitar así una situación "de desamparo".

Por último, el borrador señala que el dictamen de la comisión parlamentaria, junto con toda la documentación obrante en poder de la misma, deberá ser remitido al Ministerio Fiscal de forma urgente para que éste valore la existencia de indicios de responsabilidad penal.