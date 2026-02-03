La Botillería y Fogón Sacha, Michem y La Madreña, premiados en los 'Guisos de Invierno Comarca Avilés'

Cartel promocional - GUSTATIO

AVILÉS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El restaurante madrileño Botillería y Fogón Sacha, el establecimiento asturiano Michem (Villabona, Llanera) y el Punto de Encuentro 'La Madreña' de Avilés recibirán los galardones de la segunda edición de los premios 'Guisos de Invierno Comarca Avilés'.

La entrega de premios tendrá lugar el miércoles 11 de febrero, a las 19.00 horas, en el Centro Niemeyer de Avilés. El acto incluirá una mesa redonda con los tres galardonados sobre la cocina tradicional y el producto local, previa a la ceremonia de entrega. La entrada será libre hasta completar aforo.

Los premios se enmarcan en las jornadas gastronómicas 'Homenaje a los Guisos de Invierno', organizadas por la Mancomunidad Comarca Avilés, el Ayuntamiento de Avilés y Hostelería Comarca Avilés-UCAYC, con coordinación de la empresa Gustatio.

Durante las jornadas, una decena de establecimientos hosteleros de la comarca ofrecen durante diez días menús y platos de cuchara a precios populares con el objetivo de dinamizar el sector y poner en valor la cocina tradicional.

El evento contará con la presencia de autoridades locales, representantes del sector hostelero y agentes sociales y económicos, entre ellos la presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés y concejala de Turismo, Raquel Ruiz.