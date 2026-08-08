Brecha en el Gobierno de Avilés: IU acusa al PSOE de "deslealtad" por negociar a sus espaldas con la empresa del agua

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OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Avilés, socio del PSOE en el Ejecutivo local, ha desmentido este sábado que el gobierno avilesino "haya negociado o llegado a acuerdo alguno" con Asturagua, y ha asegurado que la formación se enteró ayer por la mañana del acuerdo entre el Ayuntamiento y Veolia para solicitar conjuntamente al juzgado la suspensión de las actuaciones relacionadas con el contrato del agua durante 60 días.

"El objetivo de esta nota de prensa es negar la mayor", han indicado, asegurando que en todo caso ese pacto sería fruto de "una negociación bilateral, y hasta ayer secreta, entre el PSOE y la multinacional".

"Por motivos que ni conocemos, ni entendemos, Izquierda Unida, que forma parte tanto del equipo de gobierno avilesino, como del consejo de administración de Aguas de Avilés, no fue informada en ningún momento de la existencia de esas negociaciones", han asegurado, para después incidir en que esta es una "ocultación deliberada que representa, antes que nada, una deslealtad más hacía un socio de gobierno".

La coalición ha recordado que este jueves, a iniciativa socialista, se celebró una reunión oficial entre las direcciones locales del PSOE y de IU para intentar reconducir la "grave crisis" provocada en el gobierno municipal por los "reiterados incumplimientos del acuerdo de gobierno en materia de remunicipalización de servicios".

"Pese a la trascendencia y la conflictividad del tema del agua, los socialistas no hicieron ni una sola mención a ese extraño acuerdo que, hoy sabemos, habían alcanzado con Veolia. Un oscurantismo y una falta de respeto que dificulta aún más la continuidad de un gobierno de coalición que, con la boca pequeña, nos dicen que quieren salvar", han aseverado.

IU ha explicado que existía "pleno consenso" en el equipo de gobierno en el diagnóstico de que la situación en Aguas de Avilés se había vuelto insostenible tras la pérdida de confianza generada por la demanda judicial presentada por el socio privado contra el Ayuntamiento, y también en la necesidad de hacer frente al chantaje de Veolia en los tribunales.

"El PSOE e Izquierda Unida, al menos hasta anteayer, estábamos de acuerdo en que la solución definitiva a la actual crisis pasaría por rescatar la concesión del agua para que volviera a ser gestionada exclusivamente como un servicio público orientado al interés general", han agregado, indicando que "hasta anteayer", ambas organizaciones estaban trabajando para buscar la mejor fórmula para que la gestión del servicio de aguas volviera a ser pública al cien por cien.

Para concretar esa fórmula, tanto el PSOE como Izquierda Unida, mantuvieron "multitud de contactos y reuniones, juntos o por separado, con el gobierno asturiano, con CADASA, con agentes sociales, con operadores públicos del agua". "No sabemos qué ha ocurrido, ni tampoco a qué se debe, ni hasta dónde llega el vergonzante cambio de postura del PSOE. También desconocemos en qué términos se está produciendo una negociación con la empresa privada que, hasta ahora, se nos había asegurado como imposible. No hace falta ser un lince para deducir que, dadas las disparatadas pretensiones económicas de la multinacional, cualquier posible acuerdo, de alcanzarse, sería adoptado en unos términos completamente desfavorables para el interés público", aseguran.

En el recurso contencioso administrativo presentado por la multinacional del agua, han explicado, la empresa deja "muy claro" que su único interés es el de multiplicar sus actuales beneficios, bien a costa del Ayuntamiento, "bien a costa de los recibos que pagan avilesinos y avilesinas". Para lograrlo, la demanda le plantea al juzgado incrementar las tarifas de 2026 en un 58'7%, y aplicar la subida anual contractual del IPC hasta el final del contrato o hacer frente al desequilibrio mediante una "subvención" del Ayuntamiento a Asturagua en el año 2026, que se situaría entre 14.844.727 euros y 15.343.556 euros.

Aunque IU cree "imposible" conjugar el interés público con los "abusivos planteamientos" de la multinacional, han indicado que no se oponen a que el PSOE busque una salida dialogada al conflicto del agua. "Lo que sí le exigimos es que tal y como se comprometió, no ceda y se mantenga firme en la defensa de los intereses municipales", han zanjado.

IU ha lanzado una "felicitación pública" a la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esther Llamazares, a quien han definido como "portavoz municipal de Veolia". "Su persistencia, por fin, ha conseguido quebrar la unidad en el gobierno progresista y forzar al PSOE a negociar con la multinacional cuyos intereses defiende con tanta vehemencia", han apostillado.