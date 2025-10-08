Buscan en Gozón a una mujer que desapareció el 4 de octubre en Ujo al hallar en la zona efectos personales

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda en la zona de Viodo, en el concejo de Gozón, tras localizar efectos personales de una mujer desaparecida desde el pasado 4 de octubre en la localidad de Ujo, según ha informado el Instituto Armado.

El helicóptero de la Guardia Civil localizó este miércoles, alrededor de las 14.00 horas, el vehículo propiedad de la desaparecida en las inmediaciones de Viodo. Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de Seguridad Ciudadana de Luanco y otra del Seprona de Avilés, que localizaron en una cueva situada en los bajos del acantilado una mochila perteneciente a la mujer, en cuyo interior se encontraban las llaves del coche y su teléfono móvil.

Tras el hallazgo, se constituyó un dispositivo de búsqueda dirigido por el capitán jefe de la Compañía de Avilés, en el que participan agentes de Seguridad Ciudadana de Piedras Blancas, especialistas del Greim de Mieres con perro de rastreo y dron, así como efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Asimismo, se ha informado al 112 Asturias, que se ha movilizado para colaborar con los trabajos de búsqueda al jefe de la zona Centro-Oeste con cuatro bomberos, la Unidad de Drones, la Unidad Canina y el Grupo de Rescate, además de poner en preaviso al helicóptero, el equipo ERIES de búsqueda acuática y Salvamento Marítimo.