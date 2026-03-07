Buscan a una mujer de 56 años que se cayó al río en la tarde de este viernes en San Martín del Rey Aurelio

Búsqueda de una mujer que se cayó al río en SMRA. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Desde primera hora de la mañana se busca a una mujer de 56 años que en la tarde de ayer viernes se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio. Las labores de búsqueda, que se iniciaron tras tener conocimiento de la desaparición se retomaron a las 8.00 de la mañana tras suspenderse a las 23.00 horas de ayer, según informó la Guardia Civil.

Fue a las 19:47 horas de este viernes cuando el 112 Asturias informo a COS Asturias de la comunicación por parte de una mujer de que su madre se había caído al Río Silvestre sito en La Guerta (San Martín del Rey Aurelio) y se le había perdido de vista.

La misma es vecina del concejo de San Martín del Rey Aurelio. Al lugar bajo dirección del Teniente Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo como jefe del dispositivo, se trasladaron dos efectivos del GREIM de Mieres y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña.

Por parte de 112 Asturias, se activo a Bomberos, Grupo Rescate, Unidad Canina y drones.

La busqueda a la que se unio desde el primer momento la Policia Local de SMRA consiste en el reconocimiento y recorrido del rio aguas abajo, el cual presenta una importante crecida debido a las lluvias.

A las 8 de la mañana de este sábado se retomó la búsqueda. El despliegue realizado bajo dirección y coordinación del Teniente Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo está compuesto por tres patrullas de Seguridad Ciudadana, cuatro efectivos del GREIM, tres componentes del GEAS. Por parte de la Policía Local de SMRA toman parte en el mismo tres miembros.

Por parte de Bomberos de Asturias intervienen un jefe de zona, seis efectivos y un dron. Por el SEPA lo hace un técnico de Protección Civil, así como 17 componentes de Protección Civil pertenecientes a las agrupaciones de San Martín del Rey Aurelio, Langreo y Alto Nalón.

La zona de búsqueda que se pretende seguir es la comprendida entre el lugar donde fue vista por última vez en el río Silvestre y aguas abajo de la desembocadura con el río Nalón.