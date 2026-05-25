Buscan a una persona desaparecida en la playa de Salinas (Castrillón) tras ser rescatadas otras cinco por dos surfistas

Archivo - Playa de Salinas, Castrillón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de rescate buscan a estas horas a una persona que ha desaparecido en el agua en la playa de Salinas, en Castrillón, después de que otras cinco personas que se encontraban en apuros lograran ser rescatadas por dos surfistas, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

El aviso se dió a las 20.05 horas a través del Servicio de Emergencias 112 Asturias, alertando de que había seis personas con dificultades en el agua a unos 100 metros de la costa, entre las torretas 2 y 3 del arenal, en la zona comprendida entre las dunas y El Espartal.

Según ha confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, dos surfistas que se encontraban en el lugar en ese momento lograron poner a salvo a cinco de las personas de este grupo. Sin embargo, aseguraron haber perdido de vista a la sexta persona.

En el dispositivo de búsqueda y salvamento participan el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, efectivos de los Bomberos de Avilés y, por parte de la Guardia Civil, la patrullera 'Río Ésera' junto a una patrulla de Seguridad Ciudadana