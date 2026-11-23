El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, esta tarde en Oviedo. - FRENTE AMPLIO

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha acusado este lunes en Oviedo al líder de Vox, Santiago Abascal, de ser un "vendepatrias" y un "vendeobreros" por defender los intereses de los fondos y las multinacionales extranjeras frente a los de las familias y trabajadores españoles.

"Yo defiendo la vida de los trabajadores españoles y tú a las multinacionales extranjeras que les sorben la sangre y les confiscan los salarios. Yo defiendo a las familias españolas que no pueden con el alquiler y tú a los fondos extranjeros que las echan de su casa", ha dicho durante un mitin de campaña de Frente Amplio celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe de la capital asturiana. Frente a ello, ha reivindicado que su espacio político es "patriota de la clase trabajadora, de la sanidad pública, de la educación pública y de las pensiones".

Bustinduy ha reprochado al líder de Vox que diga que no sabe qué hacer con las pensiones o con la vivienda por no ser economista ni arquitecto, pero que ejerza de "historiador" al llamar a "defender España el 29-N".

"Guerracivilista eres tú, yo soy republicano", ha espetado el ministro al dirigente de Vox, a quien ha recriminado también que le haya insultado en 18 mítines llamándole "peligroso" o "energúmeno".

Durante su intervención, Bustinduy ha contrapuesto el perfil de los candidatos de su espacio político mencionando a Juan Ponte, Emilio Delgado y Ada Colau con el de Abascal, de quien ha afirmado que "no ha trabajado un día en su vida fuera de la política".

En el acto también ha participado el ex coordinador general de Izquierda Unida (IU) Gerardo Iglesias, quien ha advertido de que, si triunfa la derecha en las elecciones, se conformará un Gobierno "ultraderechista reaccionario" debido al peso de Vox. Iglesias ha explicado que la preocupación por lo que pueda ocurrir en los comicios del próximo domingo es lo que le ha llevado a participar en el mitin de este lunes.

El histórico dirigente de IU ha alertado de los riesgos que, en su opinión, entraña un Gobierno con presencia o influencia de Vox sobre conquistas sociales y derechos civiles. Entre ellos, ha citado las pensiones al recordar la propuesta de un sistema mixto con participación privada, así como las políticas de igualdad, la ley de eutanasia y la recuperación de la memoria democrática.

Por su parte, el candidato de Frente Ampliu por Asturies al Cogreso, Juan Ponte, ha defendido que el voto a su espacio político sirve para bajar los impuestos a las pymes, los autónomos y las familias trabajadoras y "'frayar' a impuestos a los más ricos". Durante su discurso ha cargado contra los fondos buitre y las grandes constructoras, y ha abogado por reducir la carga fiscal a quienes "se desloman" y aumentarla a quienes "acumulan tanto dinero como para vivir 100 vidas".

En materia fiscal, el candidato ha vinculado la reforma tributaria con la garantía de los servicios públicos y las pensiones, al asegurar que estas prestaciones "no son un coste, sino un deber moral".