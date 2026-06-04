Cabueñes pone en marcha un programa de quimioterapia a domicilio para pacientes hematológicos - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cabueñes ha puesto en marcha un nuevo programa para pacientes hematológicos que permitirá administrarles tratamientos de quimioterapia en sus domicilios. Esta iniciativa supone un avance relevante en la atención sanitaria, al mejorar la calidad de vida de estas personas y optimizar los recursos asistenciales.

Según ha anunciado este jueves el Principado, el modelo se basa en la administración subcutánea de fármacos a pacientes oncohematológicos, una modalidad que ya ha demostrado su eficacia al reducir los tiempos de estancia hospitalaria y que ahora se traslada al entorno domiciliario.

Gracias a este sistema, se reducirán los desplazamientos al hospital, se acortarán los tiempos de espera y se minimizará el impacto del tratamiento en la vida diaria de los pacientes.

El programa contribuye a minimizar el riesgo de infecciones asociadas al ámbito hospitalario y favorece una mejor conciliación familiar, al permitir que los pacientes permanezcan en su entorno habitual durante el proceso terapéutico.

COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR

La clave de este avance está en la estrecha coordinación entre los servicios de hematología, hospitalización a domicilio, farmacia hospitalaria y enfermería. Estos equipos han diseñado un circuito asistencial centrado en las personas afectadas, que garantiza una atención más cercana, cómoda y segura.

En una primera fase, el programa se dirigirá a pacientes con mieloma múltiple, la segunda enfermedad hematológica más frecuente, que requiere tratamientos prolongados y seguimiento continuo. Actualmente, el Servicio de Hematología atiende a 193 pacientes con esta patología, de los cuales 84 están recibiendo inmunoterapia y serán los primeros en beneficiarse de esta modalidad.

Posteriormente, la iniciativa se ampliará para incluir otros tratamientos oncohematológicos, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de pacientes.

El hematólogo responsable del proyecto, Simón Favre, ha destacado que esta medida "representa un paso más hacia una atención centrada en las personas", al adaptar los tratamientos no solo a las necesidades clínicas, sino también al bienestar del paciente y de su entorno.

Este programa se enmarca en el modelo de atención sanitaria del hospital gijonés, que ya cuenta con otras iniciativas orientadas a este tipo de pacientes, como el fútbol andarín.

La experiencia en otros centros, donde este sistema ya se ha implantado con resultados positivos en términos de seguridad, eficacia y satisfacción, respalda su puesta en marcha en el área. Con ello, el Hospital de Cabueñes refuerza su apuesta por modelos asistenciales más humanizados, eficientes y adaptados a las necesidades actuales.

En definitiva, esta iniciativa consolida el compromiso del centro con una atención más cercana, personalizada e innovadora, centrada en las necesidades reales de los pacientes.