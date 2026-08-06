CAC-Asprocon celebra el acuerdo con el Principado para construir 400 viviendas de protección y la subida del módulo

El presidente de CAC-Asprocon, Joel García, en de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRES

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CAC-Asprocon, Joel García, ha destacado este jueves, en Gijón, el acuerdo cerrado con el Gobierno asturiano para la construcción de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la región.

De igual modo, ha resaltado el que se haya actualizado también el precio del módulo en un 3,7 por ciento, que implica unos 70 euros y una ayuda de 140.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras el acuerdo alcanzado con el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, en una reunión mantenida en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

García ha señalado que habrá que ver qué resultados obtienen con esta mejora, a lo que ha mostrado su deseo de que sea suficiente. Con todo, ha incidido en que han cerrado un acuerdo que llevaban mucho tiempo intentando cerrar.

Sobre los municipios donde se construirían, ha indicado que siempre a la cabeza de todo esto está Avilés, Gijón, Siero y Oviedo, donde ha opinado que es "bastante necesario".

"Yo creo que esos son los cuatro municipios donde se tiene que notar esta ayuda, pero hay también una regularización con el resto de municipios más pequeños", ha indicado, para agregar que en las alas el precio aún era más bajo y ahora se equipara con el centro. Por ello, ha considerado que esto puede también motivar la mejoría.

"Hay que ver fórmulas", ha apuntado García, quien ha indicado que no puede dar plazos, al depender también de los tiempos de concesión de licencias.

Preguntado por el Plan Llave del Ayuntamiento de Gijón, ha indicado que sí que esto puede ayudar, aunque no se ha atrevido a afirmar al no conocer las cifras.