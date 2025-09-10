CAC-Asprocon da su respaldo "sin reservas" al nuevo pliego del Plan Llave

Archivo - El presidente de CAC-Asprocon, Joel García, en una jornada sobre vivienda en Gijón. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

La patronal ve fuera de lugar que se les desacredite por apoyar la iniciativa del Ayuntamiento

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Asturiana de la Construcción - Asprocon (CAC-Asprocon) ha expresado este miércoles su respaldo "sin reservas" al relanzamiento del Plan Llave por parte del Ayuntamiento de Gijón, tras la aprobación en Junta de Gobierno de los pliegos de licitación para el primer lote de 120 viviendas protegidas.

A través de una nota de prensa, la patronal de la Construcción ha celebrado que se haya incorporado en el pliego las modificaciones que habían solicitado al Gobierno local. Al tiempo, han recalcado que su apoyo a la iniciativa es desde un enfoque técnico y sectorial, "desligado de cualquier consideración ideológica".

Para CAC-Asprocon, el Plan Llave representa una herramienta útil para movilizar suelo público, atraer inversión privada y generar una oferta real de vivienda asequible en el municipio.

Asimismo, ven fuera de lugar que se desacredite a las asociaciones del sector por el hecho de respaldar iniciativas que no hayan surgido directamente de otras instancias administrativas.

A este respecto, han defendido la legitimidad de su participación en el debate público en materia de vivienda y han recordado que el interés general debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración.

En esta línea, han reafirmado su disposición a colaborar con todas aquellas propuestas que contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda, independientemente de su origen político o institucional.