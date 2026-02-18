Cadasa aprueba un plan de contratación de 114,2 millones para 36 actuaciones en 2026

Cadasa aprueba el plan de contratación para 2026, que recoge 36 actuaciones por toda Asturias con una inversión de 114,2 millones - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), presidida por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha aprobado este martes el plan de contratación para 2026. El documento recoge 36 actuaciones distribuidas por toda Asturias y una inversión global de 114,2 millones destinada a modernizar las infraestructuras y mejorar la eficiencia de los sistemas de saneamiento y abastecimiento.

El plan incluye la licitación de varios contratos de explotación, mantenimiento y conservación para los sistemas de saneamiento y depuración del Valle de San Jorge y Llanes, la cuenca del río San Claudio, la de los ríos Nora y Noreña y la de Villabona. Estas actuaciones, que movilizarán una inversión de 82,8 millones, serán financiadas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias mediante una encomienda a Cadasa.

Además, prevé la gestión del amplio sistema de saneamiento y depuración, que discurre por 55 concejos de Asturias y da servicio a más del 80% de la población asturiana a través de 41 sistemas de saneamiento con 46 estaciones depuradoras de aguas residuales, 36 pequeñas instalaciones de depuración, 218 estaciones de bombeo, 193 aliviaderos, siete emisarios submarinos y 519 kilómetros de colectores.

En abastecimiento, el plan contempla la extensión de la red del consorcio para dar servicio al municipio de Pravia y la renovación integral de Pinzales y del ramal que conecta esta localidad con Mareo, lo que permitirá reforzar la seguridad del suministro en Gijón. También se licitarán los estudios de alternativas, ambientales y los proyectos constructivos necesarios para ampliar el abastecimiento desde la zona central hacia el oriente (Piloña, Parres, Cangas de Onís, Ribadesella, Caravia, Colunga y Llanes) y el bajo Nalón (Grado, Candamo, Las Regueras y Salas).

AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RIOSECO

Otro proyecto relevante es la licitación de la asistencia técnica para elaborar el anteproyecto de ampliación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Rioseco y su renovación tecnológica. Esta actuación permitirá atender futuras necesidades de suministro en cantidad y calidad para una parte significativa de la población.

Dentro del apoyo a la mejora de los sistemas municipales de abastecimiento, se licitarán las obras de renovación de las instalaciones de aducción del sistema que abastece a Llandequintá, en Villayón. Además, el apoyo a los ayuntamientos se materializará a través de ayudas por importe superior a 1,4 millones.

Las tareas de mantenimiento, adecuación y mejora de las instalaciones de abastecimiento contarán con 2,5 millones para nuevos contratos, entre los que destaca el nuevo punto de suministro del consorcio a Sariego. En 2025, Cadasa suministró 58 millones de metros cúbicos de agua a municipios e industrias del centro de Asturias, de los que 39,17 millones se destinaron a los concejos. El consorcio dispone de tres estaciones de tratamiento: Rioseco (Sobrescobio), L'Ablaneda (Corvera) y Arbón (Villayón, y una red de 245 kilómetros de tuberías.

DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA

En materia de digitalización, se prevé la licitación de once contratos con una inversión estimada de 3 millones. Estas actuaciones se suman a los tres proyectos estratégicos del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua (D'AUA, ANDA y ARRUDOS 100), que movilizan 32,2 millones, cofinanciados con fondos europeos Next Generation EU y en los que Cadasa participa con 7,84 millones.

Todas estas iniciativas se integran en el Plan de Inversiones del Consorcio de Aguas 2022-2032, dotado con más de 169 millones y que tiene como objetivo garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente a los municipios y clientes industriales y ampliar estos sistemas para dar servicio a nuevos municipios, de acuerdo con el Plan Director de Abastecimiento del Principado.