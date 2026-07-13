Cadasa concede un millón de euros a los ayuntamientos asturianos para mejorar los servicios de abastecimiento

Archivo - Piscifactoría del Alba, en Sobrescobio. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha concedido un millón de euros en ayudas a los ayuntamientos consorciados para mejorar los servicios municipales de abastecimiento, según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa).

La convocatoria, a la que han concurrido 31 de los 39 ayuntamientos consorciados, ha permitido financiar 63 propuestas de actuación dirigidas a mejorar la gestión de las redes de abastecimiento mediante la adecuación de instalaciones, la digitalización, la eficiencia energética y la sostenibilidad en el uso de los recursos.

Las ayudas se distribuyen en tres líneas de actuación. La primera, dotada con 100.000 euros, está destinada a la elaboración de estudios y proyectos relacionados con las necesidades de abastecimiento de los municipios. En esta línea se recibieron 18 propuestas, de las que 16 han obtenido financiación por el 80% de su presupuesto, con un máximo de 10.000 euros por actuación.

La segunda línea, con una dotación de 200.000 euros, se centra en obras y servicios para mejorar la eficiencia energética y la digitalización de instalaciones y sistemas auxiliares de las redes municipales, como instalaciones eléctricas, elementos de regulación o bombeos. De las 16 solicitudes presentadas, 11 han recibido subvención, con una cobertura del 75% del presupuesto y un máximo de 25.000 euros por proyecto.

Por último, la tercera línea, con 700.000 euros, financia actuaciones de renovación o mejora de infraestructuras de abastecimiento urbano, como depósitos, conducciones de distribución o sistemas de potabilización. En este caso, se presentaron 29 propuestas y 15 han sido beneficiarias, con ayudas del 70% del presupuesto y un límite de 100.000 euros por actuación.

Entre los ayuntamientos que han recibido una mayor cuantía figuran Nava, con 109.680 euros; Gozón, con 107.744 euros; Corvera de Asturias, con 80.907 euros; y Salas, con 77.123 euros.