Cadasa destina casi cuatro millones para los sistemas de mantenimiento y depuración de Llanes

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OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRES) -

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha aprobado la adjudicación por 3.953.797 euros del contrato para la explotación, el mantenimiento y la conservación de los sistemas de saneamiento y depuración del litoral central de Llanes y del valle de San Jorge.

Según han informado desde Cadasa, el servicio tendrá una duración de dos años y se enmarca en la encomienda de gestión que el Principado realiza al consorcio para la explotación de estas infraestructuras hidráulicas.

El sistema de saneamiento y depuración del litoral central de Llanes incluye la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Llanes, 14 estaciones de bombeo, nueve aliviaderos, un emisario submarino y once pequeñas instalaciones de depuración ubicadas en núcleos rurales. La red cuenta, además, con más de 21,2 kilómetros de colectores y 266 pozos de registro.

Por su parte, el sistema del valle de San Jorge dispone de una EDAR, cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales y una red de colectores interceptores y generales que suma 9,4 kilómetros, además de 92 pozos de registro. En 2025, la EDAR de Llanes, diseñada para tratar las aguas residuales correspondientes a una población equivalente de 34.000 habitantes, trató 3.391.326 metros cúbicos de aguas residuales con tratamiento completo y registró la retirada de 558 toneladas de residuos.

La EDAR de San Jorge, dimensionada para una población equivalente de 11.466 habitantes, trató 446.195 metros cúbicos de aguas residuales durante el mismo ejercicio y registró la retirada de 90 toneladas de residuos.