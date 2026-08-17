Cadasa destina más de 406.000 euros a la renovación de las cubiertas de la EDAR de San Claudio, en Oviedo

Depuradora de San Claudio - CADASA

OVIEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) invertirá 406.695 euros en la renovación de las cubiertas de los edificios de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Claudio, en el concejo de Oviedo.

Según ha informado Cadasa, la actuación permitirá mejorar la conservación de la instalación y reforzar la fiabilidad de una infraestructura esencial para el sistema de saneamiento de la cuenca del río San Claudio.

Las obras contemplan la sustitución de las cubiertas de los cuatro edificios que integran la depuradora. Las actuales, con más de treinta años de antigüedad, presentan un avanzado estado de deterioro que ha provocado filtraciones y humedades, afectando tanto a las labores de mantenimiento como al funcionamiento de distintos equipos de la planta.

La actuación permitirá mejorar la protección de las instalaciones frente a las inclemencias meteorológicas, prolongar la vida útil de los edificios y ofrecer mejores condiciones para la explotación y el mantenimiento de la depuradora, contribuyendo así a garantizar un servicio de saneamiento más eficiente y seguro para la ciudadanía.