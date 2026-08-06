Cadasa destina más de medio millón de euros a la reparación de dos unidades de filtración de la ETAP de Rioseco

Archivo - Etap de Rioseco - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) destinará 506.767 euros a la reparación de dos unidades de filtración de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Rioseco, una actuación dirigida a conservar y mejorar una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua en Asturias.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución previsto de diez meses y permitirán mantener en óptimas condiciones de funcionamiento dos de las unidades de filtración de la planta, elementos fundamentales dentro del proceso de potabilización del agua, según ha informado Cadasa en nota de prensa.

La ETAP de Rioseco constituye una de las principales instalaciones del sistema de abastecimiento gestionado por Cadasa. La intervención contribuirá a "reforzar la fiabilidad del proceso de tratamiento del agua y a seguir garantizando un servicio seguro, eficiente y de calidad a los municipios consorciados".

Esta actuación se enmarca en el compromiso de CADASA con la conservación, renovación y modernización de las infraestructuras hidráulicas, mediante inversiones orientadas a asegurar la continuidad y la calidad del suministro de agua para la ciudadanía.