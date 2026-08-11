Cadasa garantiza el suministro de agua a 785.000 personas y extiende su red a nuevos municipios

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha alcanzado el hito de garantizar el suministro de agua a 785.000 personas y continúa extendiendo su red pública de abastecimiento a nuevos concejos, con el objetivo de asegurar un servicio suficiente y de calidad y reforzar la capacidad de respuesta del sistema ante situaciones de escasez, incidencias o los efectos del cambio climático.

La entidad, que da servicio a 39 ayuntamientos consorciados, se erige en un instrumento de cooperación entre el Principado y las entidades locales. En 2025, prestó el servicio de abastecimiento a 784.056 personas y suministró 58.056.000 metros cúbicos de agua.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha valorado la labor que desarrolla el consorcio durante su visita al espacio de Cadasa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), coincidiendo con la celebración del Día del Agua.

En el recorrido ha estado acompañado por las directoras generales del Agua, Vanesa Mateo, y de Medio Ambiente, Susana Madera, así como por el gerente del consorcio, Manuel Gutiérrez, y miembros de la comisión delegada del organismo.

El Consorcio garantiza el abastecimiento en alta, desde la captación del agua hasta su entrega en las instalaciones municipales. El proceso incluye la captación, el tratamiento, el control de calidad y el transporte y a partir de las instalaciones municipales, cada ayuntamiento se encarga de la distribución dentro de su concejo.

En 2025, el consorcio gestionó dos sistemas de abastecimiento, dos embalses de captación y tres estaciones de tratamiento de agua potable, además de 246 kilómetros de red de transporte. La calidad del agua se controló mediante 35.709 determinaciones analíticas. Esta infraestructura permite garantizar que el agua llegue a las instalaciones municipales con las suficientes garantías de cantidad y calidad, mediante un sistema preparado para funcionar de forma permanente y responder ante posibles incidencias.

La dimensión de esta red se refleja también en el esfuerzo económico destinado a su gestión. El presupuesto del consorcio para 2025 ascendió a 55,5 millones, destinados a garantizar el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración y a continuar mejorando sus infraestructuras. Además, Cadasa destinó 1,44 millones a apoyar a los ayuntamientos en actuaciones vinculadas a sus redes municipales.

La seguridad del servicio abarca también el saneamiento y la depuración. En 2025, el Consorcio gestionó 41 sistemas de saneamiento, 46 estaciones depuradoras y 38 pequeñas instalaciones de tratamiento, conectadas mediante 519 kilómetros de colectores. Estos sistemas atendieron a 1.037.587 habitantes equivalentes. Las estaciones depuradoras recibieron 156.751.500 metros cúbicos de agua bruta, de los que 133.650.175 recibieron tratamiento completo. Además, se retiraron 60.430 toneladas de residuos y se realizaron 496.050 determinaciones analíticas, según han informado desde Cadasa.