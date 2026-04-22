Cae en Gijón el 'millón' del sorteo de Euromillones de este martes

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de Euromillones de este martes ha dejado el premio de 'El millón' en Gijón, donde un único boleto acertante se ha llevado el premio íntegro, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
El boleto ha sido validado en la administración de loterías número 8 de Gijón, ubicada en la calle Menéndez Pelayo número 8. En el sorteo de Euromillones del martes existen tres boletos acertantes de primera categoría validados en Francia y Reino Unido. Cada afortunado recibe 48,17 millones de euros.
En España existe un boleto acertante de tercera categoría, de 17.782 euros. En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de primera categoría.