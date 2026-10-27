El Café Central de Gijón gana el Campeonato de España de Pote Asturiano 2026 - IDEAREDONDA

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Restaurante Café Central, de Gijón, ha ganado la octava edición del Campeonato de España de Pote Asturiano y se ha alzado con el título de mejor pote de 2026. La Escollera, de San Juan de la Arena, ha quedado en segunda posición, mientras que La Senderuela, de Proaza, ha ocupado el tercer puesto.

El fallo del jurado se ha dado a conocer este martes durante la final y entrega de premios celebrada en la Quinta de Abuli, en Oviedo. La elección del ganador se realizó mediante una cata a ciegas ante notario, en la que se valoraron aspectos como el compango, la faba, la berza y el punto de cocción.

En las categorías especiales, El Chigre de Faedo ha ganado el premio al mejor pote elegido por el público, seguido de El Recreo de las Caldas y La Senderuela. Por su parte, la Sidrería La Collota se ha impuesto en la categoría de mejor pote elaborado con productos de Alimentos del Paraíso, en la que TC28 ha quedado segundo y El Fartuquín, tercero.

El campeonato ha reconocido también la trayectoria profesional de OTEA, la organización empresarial de hostelería y turismo de Asturias, por su labor en defensa del sector. El vicepresidente de OTEA Oviedo, Luis Alberto Martínez, ha recogido el galardón.

La fase final ha contado con 15 establecimientos seleccionados, entre ellos Casa Carreño con Los Fogones de Dani, El Fartuquín, El Parador de Corias, La Casona de Cerdeño, la Sidrería Niza y el propio Café Central.