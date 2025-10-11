Café Quijano llega al Niemeyer con su álbum 'Miami 1990'

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo español de rock latino Café Quijano presentará su último trabajo discográfico, Miami 1990, en el Auditorio del Centro Niemeyer el domingo 26 de abril a las 19.00 horas.

El concierto propone un viaje musical por los recuerdos que marcaron el inicio de la trayectoria de los tres hermanos leoneses, en lo que definen como "la aventura de Café Quijano". El repertorio seguirá la línea sonora de álbumes emblemáticos como La Taberna del Buda (2001) y Manhattan (2021), combinando elementos característicos del sonido Quijano con reminiscencias de los años noventa.

Las entradas ya han salido a la venta a un precio general de 45 euros. Podrán adquirirse en la taquilla y web oficial del Centro Niemeyer, así como en la plataforma Unientradas y en la web oficial del grupo (www.cafequijano.com). Los socios del Club Cultura podrán beneficiarse de un precio reducido de 40 euros, hasta 15 días antes del espectáculo o sobre un cupo de 100 localidades, con un máximo de dos entradas por titular.

Miami 1990 se presenta como una continuación fresca y fiel al estilo original de la banda, con nuevas canciones que, a modo de cortometrajes, alimentan la duda sobre si los propios hermanos Quijano son los protagonistas de las historias que cantan. Un repertorio que, llevado al directo, promete ofrecer un espectáculo extraordinario.