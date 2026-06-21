El CAI Ascivitas abre este lunes en Pravia su su terraza chill out

Terraza del CAI Ascivitas. - CAI ASCIVITAS

OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Apoyo a la Integración (CAI) ASCIVITAS de Pravia abrirá este lunes las puertas de su terraza 'chill out', un espacio gestionado por los usuarios y usuarias del centro que busca visibilizar sus competencias laborales en hostelería y jardinería en el entorno rural.

El proyecto, que celebra su trayectoria desde 2018, se desarrollará hasta el próximo 26 de junio en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal romper las barreras laborales que sufre el colectivo en España, donde la tasa de empleo de las personas con discapacidad apenas se sitúa en el 28,5 por ciento, según los últimos datos del Observatorio de la Discapacidad (Odismet).

El espacio es el resultado del esfuerzo coordinado de dos de los programas formativos del centro. Por un lado, el equipo de jardinería se ha encargado de la puesta a punto del lugar mediante el diseño y la elaboración artesanal del mobiliario, así como de la decoración vegetal.

Por otro lado, el equipo de hostelería asume la gestión diaria, la atención al cliente y el servicio. Detrás de la baja tasa de inserción laboral se esconden importantes barreras de acceso al mercado de trabajo, entre las que destacan los prejuicios sobre la productividad y las bajas médicas, la falta de accesibilidad universal en los entornos laborales y la escasez de ofertas de empleo o programas de formación continua adaptados a las zonas rurales.

Con esta iniciativa, las instalaciones del CAI ASCIVITAS, ubicadas en la plaza Marquesa de Casa Valdés de Pravia, demuestran de manera real el potencial de las personas con diversidad funcional cuando cuentan con los apoyos adecuados.